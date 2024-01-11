Мир 11 января 2024, 12:45 Руководство Германии обвинили в уничтожении экономики страны Журналист Карлсон: немцы восстали против «самоубийственной» политики Германии IMAGO/Sylvio Dittrich/globallookpress

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Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored. По его словам, германская экономика серьезно пострадала.

Карлсон подчеркнул, что Германия позволила США уничтожить российский газопровод «Северный поток», который был ее основным источником природного газа. Этот шаг «искалечил» экономику ФРГ на ближайшие десятилетия, и не факт, что она вообще сможет оправиться.

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По словам журналиста, в Германии стали притеснять владельцев ферм, которые являются источником продовольствия.

«Это приведет к голоду. Такое впечатление, что страна твердо решила себя убить», — сказал Карлсон.

В январе в ФРГ начались протесты фермеров, критикующих объявленные меры по экономии бюджета. Власти хотят отменить субсидии на дизельное топливо, за счет чего казна могла бы получить 440 миллионов евро. Из-за митингов страна столкнулась с дефицитом овощей.