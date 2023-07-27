Мир 27 июля 2023, 03:42 Руководство французской компании Ommic арестовали за сотрудничество с Россией и Китаем Parisien: во Франции руководство компании Ommic обвинили в продаже технологий в РФ и КНР Freepik

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Девять руководителей французской технологической компании Ommic задержали за незаконную продажу технологий России и Китаю. Об это сообщила газета Le Parisien.

Дело завела Национальная антитеррористическая прокуратура в марте этого года. Авторы статьи при этом отметили, что французская разведка задолго до этого говорила о влиянии китайцев на дела фирмы, но только после начала спецоперации на Украине правоохранители приняли решение о допросе представителей компании.

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Тогда четырем фигурантам, двое из которых — граждане Китая, предъявили обвинения. Еще один — француз — был ранее генеральным директором компании.

Всем им вменяется «передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам». По данным издания, речь идет о двух государствах — Китае и России.

Арестованным может грозить до 15 лет заключения.

Компания Ommic производит интегральные схем СВЧ диапазона. Ее разработки применяют в телекоммуникационной, космической и военной промышленности.