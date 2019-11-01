  • Руководство Facebook отказалось удалить клевету о гонконгской полиции

    01 ноября 2019, 19:16

    Ирина Нагайникова

    В соцсети Facebook разместили информацию об убийствах и насилии со стороны полиции Гонконга. Ведомство попросило удалить откровенно клеветнические публикации, однако администрация соцсети отказала в этом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гонконгское СМИ SCMP.

    Якобы клеветнические посты опубликовал некий пользователь Ян. Он сообщил насилии со стороны полиции Гонконга, а также убийствах мирных жителей.

    Отмечается, что эти сообщения составили по стандартной схеме протестных вбросов, которые наводняют Сеть на пороге цветных революций.

    Как сообщило ИА Nation News, в ответ на публикации полиция Гонконга дала детальные доказательства лжи и попросила руководство Facebook удалить клеветнические записи. Однако администрация соцсети отказала в удовлетворении просьбы, заявив, что клеветы в посте нет.

    Отмечается, что полиция Гонконга работает по британским законам 1997 года, является не зависящей от Пекина структурой и состоит из работников с паспортами Соединенного Королевства