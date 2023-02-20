Мир 20 февраля 2023, 15:38 Руководство Ericsson решило уволить 1,4 тысячи сотрудников Reuters: производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уволит 1400 человек

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Шведская компания — производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson намерена уволить 1,4 тысячи сотрудников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию компании. Массовые увольнения пройдут в рамках программы сокращения расходов.

СМИ напомнило, что Ericsson еще в декабре анонсировало уменьшение трат на 880 миллионов долларов к концу 2023 года. Два источника агентства, знакомых с ситуацией, добавили, что компания сообщит о волне увольнений уже на днях.

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«Компания в течение нескольких месяцев вела переговоры со своим профсоюзом работников в Швеции о том, как справиться с сокращением расходов. В настоящее время достигнуто соглашение со шведскими профсоюзами о <...> сокращении численности персонала», — написало Reuters.

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Шесть лет назад руководство Ericsson уже прибегало к подобной мере, пытаясь справиться с убытками компании. Тогда рабочее место потеряли несколько тысяч человек.

Сейчас технологические компании сокращают персонал на фоне спада в мировой экономике и последствий пандемии коронавируса.