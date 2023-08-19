Мир 19 августа 2023, 09:32 Руководство базы ВВС США подтвердило гибель 17 человек с начала года Руководство авиабазы США «Тинкер» сообщило о гибели 17 человек в 2023 году U.S. Department of Defense

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С начала 2023 года на авиабазе «Тинкер» в американском штате Оклахома погибли 17 человек, сообщила РИА «Новости» представитель командования объектом полковник Эбигейл Руссетта. Она уточнила, что большинство жертв — гражданские лица.

Руссетта пояснила, что 11 военных и гражданских летчиков умерли ввиду «естественных причин» или погибли в результате несчастных случаев. Смерть остальных связана с «другими причинами», по этому поводу проводится расследование.

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Руководство авиабазы предлагает семьям жертв различные меры поддержки, добавила представитель командования.

Ранее портал Military со ссылкой на информацию из соцсетей писал о том, что по военному объекту якобы прокатилась «волна самоубийств». Издание также сообщало о 17 жертвах. В ряде Telegram-каналов необъяснимые смерти связали с прямым участием американских военных в конфликте на Украине.

На базе «Тинкер» находятся более 30 тысяч человек.