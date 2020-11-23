Белоруссия введет санкции против руководства стран ЕС

По словам дипломата, такое решение было принято 17 ноября во время совещания с участием президента Александра Лукашенко.

«Обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были приняты европейскими партнерами где-то неделю назад», — пояснил Макей.

В октябре–ноябре ЕС ввел санкции против 55 белорусов, которых обвиняет в фальсификации президентских выборов и насилии в отношении протестующих. В черный список попал и Александр Лукашенко.

В дальнейшем Евросоюз планирует ввести санкции против белорусских компаний. Работа над санкционным списком уже ведется.

Макей заявил в интервью, что экономические ограничения представляют «большую опасность для государственности Белоруссии в целом». Минск поднимет этот вопрос на переговорах с Западом.

Министр добавил, что «если кто-то хочет пожара в этом регионе», то белорусские власти найдут, чем ответить. «И вот тогда уже жарко будет и вокруг Белоруссии», — резюмировал глава МИД.