Мир 01 февраля 2023, 16:02 Руководящий состав таможни уволили на Украине Кабмин Украины уволил и. о. главы таможенной службы Демченко и двух его заместителей РИА «Новости»

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Руководящий состав таможенный службы Украины отправили в отставку. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

Свои посты потеряли руководитель ведомства Вячеслав Демченко, а также его заместители Александр Шуцкий и Руслан Черкасский.

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Согласно информации Гончаренко, на вакантную должность руководителя таможни претендует Сергей Звягинцев, также трудившийся заместителем Демченко.

Утром 1 февраля Служба безопасности Украины провела массовые обыски у ряда глав подразделений Министерства обороны, у крупного бизнесмена Игоря Коломойского, в налоговой службе.

Руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал в социальных сетях, что Украина сильно изменилась во время конфликта с Россией. Он пообещал, что если какие-то чиновники не способны поменяться вместе с ней, государство им в этом поможет.