Руководителям Samsung вынесли приговор в Южной Корее

«Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам подделывать внутренние документы и фактически участвовали в процессе с мая прошлого года, когда были неизбежны расследования в отношении обвинений в мошенничестве с бухгалтерским учетом», — сообщило корейское издание.

Махинации с банковской отчетностью всплыли при расследовании дела о взятке, которую руководители корпорации дали экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

«Уничтожение и сокрытие улик в групповом движении по делу о мошенничестве в бухгалтерском учете, которое было предметом интереса общественности, не является легким преступлением», — подчеркнули в суде.

Сообщается, что расследование в отношении двух других сотрудников продолжается.

Отмечается, что к расследованию привело решение National Pension Service (южнокорейский пенсионный фонд, один из крупнейших в мире) одобрить слияние двух дочерних компаний Samsung, в которых фонд выступал акционером. Речь шла о Cheil Industries и Samsung C&T. Стоимость слияния составила восемь миллиардов долларов. Компания получила название Samsung Construction & Trading.

После сделки вице-президент, фактический глава Samsung Electronics, Ли Чжэн Ен получил контроль над Samsung C&T, которой принадлежат 4,25% Samsung Electronics.

В феврале вице-президента задержали в связи с передачей 43 миллиардов вон (37,5 миллиона долларов) Чой Сун Силь, подруге экс-президента. Взятка должна была послужить продвижению его собственных интересов.