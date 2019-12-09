  • Руководителям Samsung вынесли приговор в Южной Корее

    09 декабря 2019, 19:59

    Ирина Нагайникова

    Суд Сеула вынес приговор трем руководителям компании Samsung по делу о мошенничестве с бухгалтерской отчетностью. Вице-президент Samsung Electronics Co. получил два года лишения свободы, а два топ-менеджера — по 18 месяцев заключения. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на агентство Yonhap News.

    «Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам подделывать внутренние документы и фактически участвовали в процессе с мая прошлого года, когда были неизбежны расследования в отношении обвинений в мошенничестве с бухгалтерским учетом», — сообщило корейское издание.

    Махинации с банковской отчетностью всплыли при расследовании дела о взятке, которую руководители корпорации дали экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

    «Уничтожение и сокрытие улик в групповом движении по делу о мошенничестве в бухгалтерском учете, которое было предметом интереса общественности, не является легким преступлением», — подчеркнули в суде.

    Сообщается, что расследование в отношении двух других сотрудников продолжается.

    Отмечается, что к расследованию привело решение National Pension Service (южнокорейский пенсионный фонд, один из крупнейших в мире) одобрить слияние двух дочерних компаний Samsung, в которых фонд выступал акционером. Речь шла о Cheil Industries и Samsung C&T. Стоимость слияния составила восемь миллиардов долларов. Компания получила название Samsung Construction & Trading.

    После сделки вице-президент, фактический глава Samsung Electronics, Ли Чжэн Ен получил контроль над Samsung C&T, которой принадлежат 4,25% Samsung Electronics.

    В феврале вице-президента задержали в связи с передачей 43 миллиардов вон (37,5 миллиона долларов) Чой Сун Силь, подруге экс-президента. Взятка должна была послужить продвижению его собственных интересов.