18 января 2023, 17:07
Руководителя Нацполиции Украины Клименко назначили исполняющим обязанности главы МВД
Глава Нацполиции Украины Клименко стал исполняющим обязанности министра внутренних дел
Главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко поставили на должность исполняющего обязанности министра внутренних дел страны. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Он пояснил, что украинское правительство назначило Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Нацполиции Украины.
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«И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — подчеркнул Шмыгаль.
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Утром 18 января в Броварах рухнул вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Воздушное судно упало рядом с жилым домом и детским садом. На месте происшествия начался пожар.
В авиакатастрофе погибло руководство МВД Украины — глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства внутренних дел Юрий Лубкович.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «360» заметил, что Монастырский много знал о разных контрактах, тратах и краже средств, которые выделяли военным. Он предположил, что авиакатастрофу могли подстроить ради ликвидации главы ведомства.
По последним данным, всего погибли 18 человек. Еще 29 пострадали, в том числе 15 детей.
Украина
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Броварах
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