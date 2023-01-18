Мир 18 января 2023, 17:07 Руководителя Нацполиции Украины Клименко назначили исполняющим обязанности главы МВД Глава Нацполиции Украины Клименко стал исполняющим обязанности министра внутренних дел Национальная полиция Украины

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Главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко поставили на должность исполняющего обязанности министра внутренних дел страны. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Он пояснил, что украинское правительство назначило Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Нацполиции Украины.

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«И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — подчеркнул Шмыгаль.

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Утром 18 января в Броварах рухнул вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Воздушное судно упало рядом с жилым домом и детским садом. На месте происшествия начался пожар.

В авиакатастрофе погибло руководство МВД Украины — глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства внутренних дел Юрий Лубкович.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «360» заметил, что Монастырский много знал о разных контрактах, тратах и краже средств, которые выделяли военным. Он предположил, что авиакатастрофу могли подстроить ради ликвидации главы ведомства.

По последним данным, всего погибли 18 человек. Еще 29 пострадали, в том числе 15 детей.