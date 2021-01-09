Руководители спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

По данным ведомства, руководители силовых организаций встретились на территории, которая прилегает к общине Ерасх Араратской области. Они обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести.

Переговоры по этим вопросам продолжатся в ближайшее время. В последний раз главы спецслужб двух соседствующих государств встречались в Москве в конце декабря. Их пригласил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

На следующий день Баку передал Еревану 49 пленных. Процесс прошел при непосредственном участии Москвы.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжался почти два месяца. Соглашение о прекращении огня подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Согласно тексту документа, стороны оставались на занятых позициях, а в регион вошли российские миротворцы, которые будут контролировать соглашение о прекращении боевых действий.