  • Руководители Facebook и Twitter подготовились к выборам президента США

    05 сентября 2019, 16:57

    Алена Макаренко

    Руководители Facebook, Twitter, Google и Microsoft встретились с ФБР, чтобы подготовиться к выборам президента США в 2020 году. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Bloomberg.
    Руководители Facebook и Twitter подготовились к выборам президента США

    Также на встрече присутствовали представители Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки.

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    Руководители соцсетей обсуждали с ФБР технологии, с помощью которых можно обеспечить безопасность следующих президентских выборов в США. В первую очередь важно поддерживать онлайн-кампании по дезинформации. Представители соцсетей и бюро расследований намерены сделать все возможное, чтобы во время избирательного процесса Россия не повлияла на общественное мнение, как это якобы произошло в 2016 году.

    «В июне высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил журналистам, что Россия, Китай и Иран пытаются влиять на общественное мнение в преддверии выборов 2020 года. В прошлом году Facebook снял скоординированные кампании влияния из всех трех стран», — говорится в сообщении.

    В июле бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер представил результаты двухлетнего расследования по «вмешательству» России в президентские выборы в Америке в 2016-м. В ходе слушаний в Конгрессе он обвинил РФ в «широком и систематическом» вмешательстве в избирательную компанию в США. При этом он не нашел доказательств заговора предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа и России.