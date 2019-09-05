Руководители Facebook и Twitter подготовились к выборам президента США

Также на встрече присутствовали представители Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки.

Платил женщинам за молчание? Сможет ли Конгресс похоронить рейтинг Трампа после провала «российского дела» Подробнее

Руководители соцсетей обсуждали с ФБР технологии, с помощью которых можно обеспечить безопасность следующих президентских выборов в США. В первую очередь важно поддерживать онлайн-кампании по дезинформации. Представители соцсетей и бюро расследований намерены сделать все возможное, чтобы во время избирательного процесса Россия не повлияла на общественное мнение, как это якобы произошло в 2016 году.

«В июне высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил журналистам, что Россия, Китай и Иран пытаются влиять на общественное мнение в преддверии выборов 2020 года. В прошлом году Facebook снял скоординированные кампании влияния из всех трех стран», — говорится в сообщении.

В июле бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер представил результаты двухлетнего расследования по «вмешательству» России в президентские выборы в Америке в 2016-м. В ходе слушаний в Конгрессе он обвинил РФ в «широком и систематическом» вмешательстве в избирательную компанию в США. При этом он не нашел доказательств заговора предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа и России.