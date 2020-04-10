Руководитель ВОЗ призвал правительства стран напоминать, что пандемия закончится
Власти должны освещать реальную ситуацию с коронавирусом и почаще напоминать гражданам, что пандемия закончится и все вернется на круги своя — считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Утро.ру», ВОЗ настаивает, что все введенные меры должны быть понятны людям. По словам гендиректора, «важно, чтобы правительства заверили население в том, что, как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло».