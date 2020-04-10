Руководитель ВОЗ призвал правительства стран напоминать, что пандемия закончится

По данным сайта «Утро.ру», ВОЗ настаивает, что все введенные меры должны быть понятны людям. По словам гендиректора, «важно, чтобы правительства заверили население в том, что, как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло».