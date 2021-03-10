Руководитель RT DE ответила Bild на обвинения в «шпионаже»

Глава RT DE Динара Токтосунова отреагировала на обвинения немецкого таблоида Bild в «шпионаже». Ее слова процитировал RT.

«На русский она (статья Bild — прим. ред.) переводится так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу»», — обратила внимание Токтосунова.

Она заметила, что с одной стороны немецкое издание обвиняет RT DE в слежке, а с другой — публикует снимки всех передвижений Алексея Навального, выкладывает фото его больничной палаты, охраны и кортежа.

«Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus», — добавила руководитель RT DE.