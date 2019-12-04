Руководитель Эрмитажа пояснил, как будут реставрировать Пальмиру

«Для нас вопрос восстановления Пальмиры — это часть нашей общей большой политики Эрмитажа. Я был в Дамаске, оттуда прилетел в Катар, туда прилетели мои коллеги из Омана. Мы решали целый ряд проблем, по итогам встречи подписали соглашение о том, что все вместе будем готовиться к послезавтрашнему дню, когда в Пальмире можно будет воссоздать музей», — рассказал Пиотровский.

По его словам, российские эксперты уже сделали часть экспонатов для пальмирского музея и компьютерные реконструкции города в древности.

«Мы осуществили полную 3D-съемку всего городища Пальмиры с дронов. Это будет экспонатом музея и туристического центра, который, вероятно, появится до музея в Пальмире с нашей помощью», — отметил глава Эрмитажа.

Он также подчеркнул, что реставраторы из Дамаска приедут в Россию, чтобы изучить методы работы и ознакомиться с образцами искусства.

«Вместе с нами они будут работать и над двухтомной книгой о пальмирских древностях и материалах о Пальмире, которые хранятся у нас. Таким образом, мы подготовим некий мастер-план для пальмирского музея. Сирийские археологи будут приезжать в экспедиции института археологии, чтобы тоже осваивать наш опыт», — пояснил Пиотровский.

Эксперт обратил внимание на то, что для спасения памятников в Сирии необходима международная кампания.

«Это нужно для того, чтобы в восстановлении памятников участвовали все страны и ЮНЕСКО координировало эту работу. В свое время кампания восстановления памятников Нубии действовала тогда, когда (второго президента Египта. — Прим. ФАН) Гамаля Абделя Насера ненавидел весь мир. Но в сфере культуры мировому сообществу удалось объединить усилия, потому что речь идет о памятниках. Мы действуем очень осторожно и очень конкретно», — заметил он.