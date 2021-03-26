Рукописное резюме Стива Джобса продали за почти 17 млн рублей

Рукописное резюме основателя американской корпорации Apple Стива Джобса продали на аукционе за 162 тысячи фунтов стерлингов (16,6 миллиона рублей). Об этом сообщил Gadgets 360.

«Заявление о приеме на работу, заполненное бывшим генеральным директором Apple Стивом Джобсом в 1973 году, было продано на аукционе в Лондоне за колоссальные 222 400 долларов (через iMore)», — говорится в сообщении.

Имя покупателя не раскрывается.

Аукцион прошел с 24 февраля по 24 марта в Великобритании, его провела компания Charterfields.

По данным издания, Джобс заполнил одну из страниц документа от руки в 1973 году. Предположительно, он это сделал после того, как бросил учебу в университете Reed College в Портленде, США. Через два года будущий предприниматель устроился на должность технического специалиста во французскую компанию по производству компьютерных игр Atari. Там также трудился Стив Возняк, который в будущем стал сооснователем Apple.

В пункте анкеты «специальные способности» программист указал опыт работы с «компьютерами и калькуляторами», владение навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании. А еще Джобс написал об интересе к английской литературе, написал «ФедералПресс».