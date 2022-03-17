«Руки НАТО обагрены кровью». Китайцы назвали причину украинского кризиса

Агрессивное расширение НАТО на восток привело к началу украинского кризиса. Об этом заявила китайская газета Global Times, назвавшая существование альянса угрозой безопасности других стран.

По словам автора материала, Североатлантический альянс не может осуждать действия России, так как сам развязывал большое количество безжалостных военных конфликтов. В качестве примера он привел бомбардировки Югославии в 1999 году.

В публикации отметили, что НАТО не задумывается о своей политике, а давит на другие страны, чтобы они тоже выступили против России. Такую тактику китайское издание назвало неразумной и довольно зловещей. Североатлантический альянс давно пора было ликвидировать, считает журналист.

«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности», — заявил автор статьи.

В интервью газете профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И сказал, что после завершения холодной войны НАТО нарушало международное право, а также ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.