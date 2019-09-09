«Рука не дрогнет». Генпрокурор Украины пожелал арестовать Порошенко в случае необходимости
Об этом он завил в интервью «РБК-Украина».
«Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заявил он.
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Издание уточнило, что Порошенко является депутатом Верховной рады IX созыва. Другие президенты Украины подобных должностей не занимали.
Напомним, поддержанный парламентом законопроект о снятии неприкосновенности депутатов в силу 1 января 2020 года.
Примечательно, что, по данным директора Государственного бюро расследований Украины Романа Трубы, ведомство расследует уже 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Бывший президент дважды давал показания в Госюро расследований. Он участвует в делах о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
На третий допрос Порошенко не явился, сославшись на занятость в Раде.