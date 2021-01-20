Руины тронного зала первого объединителя Китая обнаружили ученые

Археологи обнаружили руины предполагаемого тронного зала первого объединителя Китая — императора Цинь Шихуанди (259-210 годы до нашей эры). Его площадь составляет примерно одну тысячу квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, ученые пришли к такому выводу после обследования развалин одного из дворцовых зданий на территории Сяньяна. Там в 221-206 годах до нашей эры находилась столица империи Цинь. По результатам анализов, правитель в обнаруженном зале мог принимать подданных и рассматривать государственные дела.

«Судя по находкам, это было одно из ключевых мест [дворцового комплекса]», — цитирует ТАСС слова сотрудника кафедры археологии Педагогического университета провинции Шэньси Чжан Ин.

В ходе раскопок были обнаружены изделия из кости, предметы из металла и камня и деревянные монеты. Предположительно, недалеко от тронного зала находился склад и колодец. Древнее здание было подключено к центральной системе водоснабжения, которая проходила под землей и достигала девяти километров.