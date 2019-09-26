Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри. Видео

Журналисты впервые посетили диспетчерскую четвертого — разрушившегося — энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадры с места аварии опубликовало агентство Ruptly.

Журналистов пустили в диспетчерскую в рамках презентации путеводителя по чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщил RT, руины этой части электростанции все еще создают радиационный фон, в 40 тысяч раз превышающий норму.

Журналисты находились там в специальных защитных костюмах, у пульта управления энергоблока они пробыли не более пяти минут.

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В июле президент Украины узаконил экскурсии по Чернобылю. Согласно документу, в зоне отчуждения создается зеленый коридор для туристов. Также снят запрет на фото- и видеосъемку.

По словам главы республики Владимира Зеленского, это станет «одной из точек роста для новой Украины».

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Это стало самой крупной аварией на гражданских ядерных объектах. Оказались зараженными территории на Украине, в Белоруссии и России, от заражения радиацией пострадали тысячи человек.