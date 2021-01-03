Руины 2500-летнего храма Афродиты нашли археологи в Турции

На полуострове Урла-Чешме в Измире на западе Турции археологи обследовали территорию в 17,2 квадратных футов и нашли 35 населенных пунктов доисторической эпохи. В том числе, 16 периода позднего неолита. Главной находкой стал храм Афродиты, датируемый VI веком до нашей эры.

Возглавляющая раскопки в этом районе археолог Элиф Копарал сообщила Анатолийскому агентству, что найденные сооружения свидетельствуют об обширной социально-экономической структуре региона того периода.

«Во время изучения поверхности мы обнаружили Храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры. В то время культ Афродиты был распространен. Это удивительная и впечатляющая находка», — заявила ученая. О возможном местонахождении храма стало известно в 2016 году.

Археологи сообщила, что ученые во время раскопок активно сотрудничали с местными жителями, которые помогли защитить исторические ценности от разграбления контрабандистами и нелегальными охотниками за сокровищами.

Археологам посчастливилось найти и раскопать на территории Помпей почти нетронутую лавку с едой того времени, украшенную фресками.