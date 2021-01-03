Руины 2500-летнего храма Афродиты нашли археологи в Турции
Возглавляющая раскопки в этом районе археолог Элиф Копарал сообщила Анатолийскому агентству, что найденные сооружения свидетельствуют об обширной социально-экономической структуре региона того периода.
«Во время изучения поверхности мы обнаружили Храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры. В то время культ Афродиты был распространен. Это удивительная и впечатляющая находка», — заявила ученая. О возможном местонахождении храма стало известно в 2016 году.
Археологи сообщила, что ученые во время раскопок активно сотрудничали с местными жителями, которые помогли защитить исторические ценности от разграбления контрабандистами и нелегальными охотниками за сокровищами.
Археологам посчастливилось найти и раскопать на территории Помпей почти нетронутую лавку с едой того времени, украшенную фресками.