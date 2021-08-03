Рухнувшая стена-айсберг в музее «Титаника» придавила трех человек

Изображавшая айсберг стена обрушилась в музее «Титаника» в американском штате Теннесси. Травмы получили три человека. Об этом говорится в официальном заявлении руководства заведения, опубликованном на Facebook.

В тексте говорится, что пострадавших с травмами увезли в больницу.

«В нашем музее в Пиджен-Фордж обрушилась стена-айсберг. Трое гостей пострадали и были госпитализированы. Мы не знаем о серьезности полученных ими травм. Мы принимаем все меры по соблюдению безопасности посетителей. Музей временно закрыт», — говорится в сообщении.

Музей посвященный затонувшему пароходу «Титаник», открыли в 2010 году. Здание представляет собой уменьшенную копию лайнера. Рухнувшая стена изображала айсберг, с которым столкнулся легендарный корабль. Коллекция музея состоит из более чем 400 предметов, которые принадлежали пассажирам.

«Титаник» затонул 14 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Это был рейс корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк. Жертвами кораблекрушения стали 1500 человек.