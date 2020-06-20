«Рухнет, бедолага». Лукашенко объяснил, почему женщина не сможет стать президентом Белоруссии

Александр Лукашенко уверен, что женщина рухнет, если станет президентом Белоруссии. По мнению бессменного лидера страны, эту ношу слишком тяжело нести.

«У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя слова о том, что женщина не может стать президентом, его цитирует агентство БелТА.

Александр Лукашенко сейчас находится с рабочей поездкой в Могилевской области. На церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень в деревне Борки Кировского района его окликнула одна из женщин, выражая слова поддержки. На это белорусский президент ответил, что его пытаются столкнуть с женщинами, но, на самом деле, его бы не было, если бы не они.

Что я ваш, это я знаю точно Александр Лукашенко.

Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Всего на участие в кампании заявились 15 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Заявки подали четыре женщины, но одна из них уже сняла свою кандидатуру.