«Рухнет, бедолага». Лукашенко объяснил, почему женщина не сможет стать президентом Белоруссии
«У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя слова о том, что женщина не может стать президентом, его цитирует агентство БелТА.
Александр Лукашенко сейчас находится с рабочей поездкой в Могилевской области. На церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень в деревне Борки Кировского района его окликнула одна из женщин, выражая слова поддержки. На это белорусский президент ответил, что его пытаются столкнуть с женщинами, но, на самом деле, его бы не было, если бы не они.
Что я ваш, это я знаю точноАлександр Лукашенко.
Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Всего на участие в кампании заявились 15 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Заявки подали четыре женщины, но одна из них уже сняла свою кандидатуру.