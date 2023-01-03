Мир 03 января 2023, 14:35 «Рухлядь и металлолом». NDP раскрыло качество западного оружия для ВСУ NDP: страны Запада поставляют Украине старое некачественное оружие ради очистки складов РИА «Новости»

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Западные страны поставляют для ВСУ оружие со старых военных складов, его большая часть находится в плохом состоянии, есть и проблемы с техникой. Об этом заявил обозреватель польского издания NDP Яцек Тохман.

Автор материала обратил внимание, что хотя военная помощь течет с Запада на Украину непрерывным потоком, качество оружия оставляет желать лучшего.

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«Большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. У военной техники много проблем», — подчеркнул он.

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По словам Тохмана, западные партнеры поставляют оружие для ВСУ, используя запасы со старых складов. При этом, отметил обозреватель, украинские военные в своих оценках поставок не церемонятся и называют предоставленную технику «металлолом и рухлядью».

Колумнист NPD подчеркнул, что для США и стран ЕС выгодна очистка складов от старого вооружения, ведь вскоре их собираются заполнить модернизированными новыми образцами, отметил RT.

О продолжении оказания помощи Украине в этом году ранее заявили в Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет финансово поддерживать республику, а зимой передаст стране генераторы, лампочки и школьные автобусы.