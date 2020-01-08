Рухани пообещал «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил гибель генерала Касема Сулеймани во время американского ракетного удара с потерей руки. Он заявил, что без ответа это убийство оставить нельзя, и обещал «отрезать ноги» Соединенным Штатам на Ближнем Востоке.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе», — приводит слова Рухани со ссылкой на иранские СМИ «Интерфакс».

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по району международного аэропорта Багдада. Спустя пять дней, в ночь на 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле, где расположены американские военные базы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что атака по американским и коалиционным силам была успешной, назвал удар «пощечиной» США и добавил, что американцы должны покинуть регион.