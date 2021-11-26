Ручной медведь арабского шейха оторвал дверь Lamborghini

Домашний медведь арабского инвестора и коллекционера дорогих машин Хумайда Абдуллы Альбукаиша потянулся через окно Lamborghini Huracan Performante за яблоком и случайно оторвал дверь роскошного суперкара. Шейх выложил видео с происшествием на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как небольшой медведь тянется за яблоком через окно со стороны пассажирского кресла, которое шейх ему протягивает с места водителя. В какой-то момент животное закидывает заднюю лапу в проем и дверь с грохотом отламывается — испуганный медведь пускается наутек. Хозяин зверя и машины начинает смеяться.

«Без комментариев», — подписал видеоролик Альбукаиш. Пользователи отметили, что это самая дорогая шутка, которую они когда-либо видели.

Такая машина, которую раскурочил захотевший полакомиться яблоком хищник, стоит около 275 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей). Позже шейх запостил еще одно видео, где он стоит с оторванной дверью рядом с поедающим фрукты медведем.