Рубль снизился по отношению к доллару и евро
Цена рубля по отношению к доллару и евро упала 6 января на Московской бирже. Курс доллара в первые минуты торгов составил 2,18 рубля, а евро — 69,37 рубля. Позже курс евро вырос до 69,44 рублей.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов, рубль снизился к бивалютной корзине после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тем не менее, поддержку российской национальной валюте оказали подросшие цены на нефть. Стоимость нефти марки Brent выросла на 2% и 2,3% за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и на лондонской бирже ICE соответственно.
Американские войска нанесли ракетный удар по району международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В результате этой военной операции погиб иранский генерал Касем Сулеймани, которого Белый дом обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана дали обещание отомстить Соединенным Штатам за смерть высокопоставленного военного.