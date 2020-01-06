Рубль снизился по отношению к доллару и евро

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов, рубль снизился к бивалютной корзине после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тем не менее, поддержку российской национальной валюте оказали подросшие цены на нефть. Стоимость нефти марки Brent выросла на 2% и 2,3% за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и на лондонской бирже ICE соответственно.

Американские войска нанесли ракетный удар по району международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В результате этой военной операции погиб иранский генерал Касем Сулеймани, которого Белый дом обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана дали обещание отомстить Соединенным Штатам за смерть высокопоставленного военного.