Российский рубль в 2022 году показывает лучшую динамику роста среди всех валют мира. Об этом на совещании по внешнеэкономическим вопросам заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что страна хорошо справляется с санкционными ограничениями западных стран, уровень инфляции постепенно замедляется.

Также президент призвал правительство поддержать потребительский спрос россиян и обеспечить их доходы.

«Это важнейший показатель успешности социально-экономической политики. Нужно увеличить возможности регионов страны и бизнеса», — заключил президент.

Он напомнил, что федеральный бюджет в апреле был исполнен с профицитом в 2,7 триллиона рублей.

Ранее Путин сообщил, что санкционная политика западных стран ведет мир к глобальному экономическому кризису.