Рубль подрос на фоне начала переговоров России и Украины в Белоруссии

Рубль немного укрепился на фоне новости о начале переговоров России и Украины в Белоруссии, сообщил Telegram-канал kp.ru.

Ранее в течение дня курс доллара составлял порядка 110-111,5 рубля, сейчас его курс 108,5 рубля.

Переговоры России и Украины стартовали в 18:00 по Москве. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Ранее он не исключил, что стороны достигнут соглашения о полном прекращении огня, однако в приоритете вопрос создания гуманитарных коридоров.

Первая встреча российской и украинской делегаций прошла 28 февраля на берегу реки Припять.