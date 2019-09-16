Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть

Курс доллара и евро упал после открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 16 сентября. Это связано с ростом цен на нефть после атак в Саудовской Аравии.

Цены на нефть подросли на 10% после атак в Саудовской Аравии Подробнее

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,76 рубля (снижение на 57 копеек), а курс евро — 70,61 рубля (снижение на 67 копеек). Доллар упал ниже 64 рублей впервые с 1 августа.

Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отметил, что дефицит, который может возникнуть на нефтяном рынке из-за происшествия в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов.

После нападения Саудовская Аравия сократила ежесуточную добычу нефти почти вдвое.