Несмотря на ограничительные меры против РФ, рубль демонстрирует укрепление, заявил инвестор из США Адам Таунсэнд. Специалист выразил уверенность, что национальная валюта России отыграла нанесенный удар, написал «Прайм».

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — отметил инвестор в своем аккаунте в Twitter.

Таунсэнд также обратил внимание, что в России уровень инфляции ниже, чем в Евросоюзе и странах Организации экономического сотрудничества и развития.

В минувшую среду рубль продолжал расти против доллара и евро восьмую торговую сессию подряд и уже смог компенсировать падение к евро.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 потерял 70 копеек и составил 84,55 рубля, евро поднялся на 5 копеек — к 94,15 рубля.

По мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, в ближайшем будущем курс валюты вернется к докризисным временам.

«Мы даже без наших международных резервов за счет спроса и предложения можем балансировать свой валютный рынок. И, конечно, подъем ставки ЦБ тоже сыграл свою роль», — отметил эксперт.