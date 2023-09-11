Мир 11 сентября 2023, 09:08 Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем испанской футболистки Президент RFEF Рубиалес уйдет в отставку после скандала с поцелуем футболистки Pxhere

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Луис Рубиалес проинформировал об отставке исполняющего обязанности президента испанской федерации Педро Роче.

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«Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение, после того как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности», — подчеркнул пока еще действующий президент RFEF.

Он добавил, что намерен сделает все, чтобы «правда восторжествовала». Рубиалес поблагодарил своих близких и других людей за поддержку в это непростое для него время.

Скандал с участием Рубиалеса разгорелся в минувшем августе. Когда испанская женская сборная по футболу одержала победу над командой Великобритании на чемпионате мира, президент RFEF во время церемонии награждения поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Спортсменка сказала, что ей не понравилось поведение Рубиалеса. В его отношении завели уголовное дело.