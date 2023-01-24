Мир 24 января 2023, 22:53 Руанда обвинила соседнюю ДР Конго в нарушении воздушного пространства New Times: штурмовик ДР Конго нарушил воздушное пространство Руаны, по нему открыли огонь

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Власти Руанды обвинили Демократическую Республику Конго в нарушении воздушного пространства — истребитель Су-25 заметили в небе над Руандой. Штурмовик обстреляли, сообщила руандийская газета The New Times.

«В 17:03 (совпадает с московским) самолет Су-25 из ДРК нарушил воздушное пространство Руанды. Нынешнее нарушение стало третьим по счету за последние три месяца», — заявила официальный представитель руандийского правительства Иоланда Маколо.

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По данным издания, по самолету открыли огонь. Охваченный пламенем истребитель приземлился в Конго недалеко от границы с Руандой. Пожар потушили, самолет не получил ощутимых повреждений.

Отношения между Руандой и ДР Конго ухудшились за последние два года, причиной тому стала активизация на востоке ДРК повстанцев. Власти Конго обвинили Руанду в поддержке движения.

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