RT: В Швеции заговорили о закупке российской вакцины

Депутат парламента Швеции Матч Нордберг предложил закупить российскую вакцину «Спутник V». Страна по-прежнему испытывает недостаток вакцин от COVID-19.

Депутат направил запрос главе МИД Швеции Анн Линде, с которым ознакомился RT. Он предложил также обратить внимание и на китайский препарат.

«Считает ли министр, что Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от коронавируса из этих двух стран?» — написано в его обращении.

В Швеции зарегистрировано более 790 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек. В последние дни рост заболеваемости в стране вырос.

Бразилия произвела пилотную партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V. Также Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» с одной из ведущих фармацевтических компаний в Индии — Virchow Biotech.