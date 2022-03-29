RТ узнал, как украинские олигархи и Зеленский сохраняют бизнес в РФ

RT выяснил, что на фоне продолжающейся спецоперации на Украине часть украинского истеблишмента продолжает контролировать свой бизнес в России через офшоры и доверенных лиц.

Журналисты RT утверждают, что в России продолжают получать доходы компании, которые были основаны нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и его товарищами. Речь идет о «Грин Филмс» и «Платинумфилм», которые получают отчисления за фильмы и юмористические шоу студии «Квартал 95». RТ отмечает, что последнюю отчетность «Грин Филмс» сдала в 2020 году. Ее выручка превысила 55 миллионов рублей.

Как пишет RT, основатель интернет-магазина Rozetka.ru Владислав Чечеткин получает деньги из РФ за счет двух ООО, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Также в материале телеканала говорится, что у родителей главы холдинга «Фоззи» Владимира Костельмана есть бизнес в Москве и крымской Алуште.