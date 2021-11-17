RT: усадьба Ходорковского в Британии заложена швейцарскому банку

RT выяснил, что усадьба в предместье Лондона, в которой живет основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, отдана в залог одному из швейцарских банков. Стоимость недвижимости составляет порядка шести миллионов фунтов.

Исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов усомнился, что у олигарха заканчиваются деньги.

«Однажды на допросе он заявил: «У меня денег столько, что хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперед», — обратил внимание Соколов.

По его мнению, Ходорковский продолжает прятать деньги и собственность, поскольку потенциально у него могут все это изъять в счет компенсации по уголовному делу. Он выразил уверенность, что таким образом бизнесмен затрудняет изъятие и поиск своей недвижимости.