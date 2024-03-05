Мир 05 марта 2024, 11:53 RT: США займутся созданием демократических систем в Молдавии

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Посольство США в Кишиневе объявило конкурс на реализацию проекта, цель которого — создать конкурентоспособные демократические системы и защиту прав человека в Молдавии. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что важным направлением в реализации проекта станет избирательный процесс и его прозрачность. Кроме того, отмечается, что выбор падет на ту организацию, которая уже имеет обширную аудиторию и сможет донести до нее необходимую информацию.

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«Программа малых грантов Комиссии по демократии посольства США объявляет для организаций открытый конкурс по приёму заявок о заинтересованности в реализации проектов, способствующих созданию прозрачных, конкурентоспособных и справедливых демократических систем и защите прав человека в Молдавии», — написано в пояснении.

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