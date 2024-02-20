Мир 20 февраля 2024, 11:22 RT: специалисты НАТО заинтересовались информационными операциями России вне западного инфополя

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Специалисты НАТО объявили тендер на исследование информационных операций, которые Россия проводит в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил RT.

Специалисты НАТО хотят понять, как Россия распространяет свои нарративы за пределами западного информационного поля. При этом особенно надо сосредоточиться на освещение конфликта на Украине. Кроме того, стоит уделить внимание и роли Китая.

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«Необходимо (выявить — прим. ред.) более подробное описание тактик, методов и субъектов, используемых Россией и Китаем при создании образа Запада, и их программах действий с целью негативно повлиять на мнение о нем в третьих странах», — говорится в документе НАТО.

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