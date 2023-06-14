14 июня 2023, 19:48
RT снял пародийный ролик о политиках Запада, придумывающих новые санкции против России
RT опубликовал ролик с пародией на западных политиков, придумывающих санкции для 11-го пакета.
На кадрах президент США Джо Байден в Белом доме бьется головой о стену и говорит, что устал. Британский премьер Риши Сунак крутит колесо персональных санкций с изображением персонажей советских мультфильмов.
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Олаф Шольц безуспешно пытается найти новые идеи с помощью нейросети, а Урсула фон дер Ляйен, выпив тонну кофе, не может придумать, что бы еще российского запретить.
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