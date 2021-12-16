RT начнет вещание в Германии

Новостной телеканал RT DE начал вещание. Трансляция ведется на немецком языке, студии расположены в Москве и в Берлине.

В прямом эфире канал будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что высокие показатели RT DE, который работает с 2014 года онлайн и в соцсетях, свидетельствую о признательности и интересе немецкой аудитории. Главред RT пообещала, что коллектив телеканала сделает все возможное, чтобы зрители не разочаровались.

Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с большой немецкоязычной аудиторией: это Германия, Швейцария и Австрия.