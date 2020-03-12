RT France появится в пакете каналов французского оператора Canal+

До конца следующего месяца RT France можно будет смотреть и на мобильном приложении myCANAL.

«Мы уверены, что пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку нашей аудитории», — пояснила руководитель RT France Ксения Федорова.

Во Франции отреагировали на новость неоднозначно.

«Я думаю, что это создает проблему для демократии, особенно во Франции, более того, это проблема для государства и для журналистов, потому что под видом журналистики некоторые пытаются влиять как на демократические дебаты, так иногда и на выборы», — заявил государственный секретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.

На государственном радио France Inter тоже решили обсудить включение RT France в пакет Canal+.

«Да, легитимность, за которой гонится RT с момента запуска на французском языке, — канал, который Эммануэль Макрон после своего избрания квалифицировал как орган пропаганды. Но кризис „желтых жилетов“ позволил каналу утвердиться, число подписчиков его сайта увеличилось в два раза, количество просмотров его репортажей составило 23 миллиона, что сделало RT за этот период самым просматриваемым французским каналом на YouTube. С приходом в галактику Canal+ RT определенно выходит из тени, тем более что канал теперь является частью новостного блока Canal+», — уточнила журналистка Александра Аккун.