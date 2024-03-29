Мир 29 марта 2024, 11:04 RT: Белый дом стимулирует приток нелегальных мигрантов в США

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Администрация президента Байдена активно поддерживает нелегальных мигрантов из Латинской Америки и стимулирует их приток. Об этом сообщил RT со ссылкой на собственный источник.

По его информации, поддержка нелегалов не обходится без Агентства США по международному развитию. Именно оно спонсирует прибывающих из Латинской Америки. В частности, мигрантов снабжают предоплаченными дебетовыми картами и наличными.

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Также источник сообщил, что только в этом году Агентство выделит на помощь нелегалам 17,1 миллиона долларов.

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