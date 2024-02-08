Мир 08 февраля 2024, 12:26 RT: агентство США по международному развитию наймет специалиста по инфраструктуре для проектов на Украине

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Агентство США по международному развитию ищет специалиста, который займется реализацией программ ведомства на Украине в сфере инфраструктуры. Об этом сообщил RT.

Роль специалиста в описании вакансии названа критически важной. Он должен будет консультировать украинских коллег по целому ряду вопросов, включая транспортные, а также железнодорожные перевозки и водоснабжение.

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Кроме того, сотрудник будет помогать со стратегическим планированием внешней политики США и содействовать развитию инфраструктуры Украины, особенно в рамках восстановления экономической и социальной сферы страны.

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