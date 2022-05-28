РПЦ ответила на объявление Украинской православной церкви о своей независимости

Русская православная церковь не получала каких-либо обращений во вопросу объявления независимости от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что верующие молятся о сохранении единства РПЦ и скорейшем наступлении мира. Также председатель отметил, что УПЦ находится в очень тяжелом положении и испытывает давление. На нее влияют власти, раскольники, националисты и СМИ.

«В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской Православной Церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви», — заключил Легойда.

Ранее Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и полной независимости от РПЦ.