Русская православная церковь считает возвращением к Средневековью идею о том, чтобы сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть. Именно об этом сейчас размышляют власти Турции, на территории которой находится одна из самых древних православных святынь.

Ситуацию в эфире «России 24» прокомментировал глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих митрополит Иларион.

Новый султанат

Собор Святой Софии — один из крупнейших храмов христианского мира, изначально построенный в византийском Константинополе. Когда в XV веке его завоевали османы, они достроили минареты и превратили православный храм в мечеть. Турки переделали часть собора, но ключевое убранство — фрески и мозаики — остались нетронутыми, возможно, потому что были замазаны штукатуркой. Мечеть работала до 1935 года, когда Кемаль Ататюрк постановил сделать ее музеем. В этом статусе здание остается до сих пор. Таким образом, собор важен как для православных, так и для мусульман.

Но в 2020 году власти Турции задумались о том, чтобы снова вернуть его мусульманам. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану уже удалось получить одобрение Верховного суда — не смог помешать даже Константинопольский патриарх. Эксперты считают решение исключительно политическим, ведь возвращение святыни в лоно верующих мусульман может добавить Эрдогану баллов перед избирателями.

С этим согласна и политический обозреватель Наталия Елисеева. В интервью «360» она объяснила, что с помощью Софии Эрдоган хочет не только продемонстрировать всему миру свою силу, но и возвести себя на одну позицию с султанами прошлого.

«Таким образом Эрдоган, в принципе, заявляет о своих полноправных правах на территории Турции. Он показывает, что имеет право делать то, что считает нужным, независимо от мнения со стороны. Здесь идет историческая подоплека, потому что смена статуса Софии — хоть и не оскорбление, но довольно наглое решение. Туда многие [христиане] приезжают и смотрят с точки зрения святого места, независимо от исторических перипетий. И таким образом Эрдоган показывает свою позицию с точки зрения истории. Мы должны понимать, что он ведет себя в ряде позиций не как президент, а как султан. То есть он, грубо говоря, устраивает новый султанат. Чтобы выстроить его и с точки зрения исторических моментов, Софию нужно переквалифицировать в мечеть. То есть, по сути, он, таким образом, оскорбляет историю и чувства верующих по всему миру, в том числе тех, кто исповедует христианство по всему миру, независимо от направлений. Но он делает это сознательно. Он показывает именно свои претензии на воссоздание Османской империи», — подчеркнула Елисеева.

Ее мнение подтверждает и сам Эрдоган. Критику своего решения президент Турции приравнял к нападкам на суверенитет страны. Он заявил, что его страна не вмешивается в религиозные дела других государств, а поэтому считает, что и у других нет права решать «вопросы, связанные с нашей святыней».