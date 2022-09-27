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Розыск россиян военкоматами не будет основанием для их выдачи — МВД Казахстана

Глава МВД Казахстана Ахметжанов: розыск россиян военкоматами не станет основанием выдачи

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Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину из Казахстана. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

«Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи», — процитировал Ахметжанова информационно-аналитический портал Orda.kz.

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Он напомнил о выдаче только тех россиян, которые совершили преступления или правонарушения и были объявлены в международный розыск.

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«Если это уголовное правонарушение, сегодня как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированной нашими парламентами», — подчеркнул глава МВД.

Ранее сообщалось, что после 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан России.

Правительство Казахстана в ближайшем времени анонсировало рабочую встречу с российскими коллегами, чтобы обсудить проблему людей, переезжающих в республику через государственную границу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что к вопросу о переходящих границу россиянах стоит подойти организованно.

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