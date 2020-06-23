Рожин прокомментировал увеличение американских войск в Польше

Эксперт считает, что выводом войск из Германии президент США Дональд Трамп не снижает напряжение в Европе, так как американское присутствие в Польше он наращивает.

«Переброска дополнительного контингента, конечно, меняет стратегический баланс, но нужно понимать, что это часть процесса по накапливанию США и НАТО войск в Восточной Европе», — приводит слова Рожина «Царьград».

Он также полагает, что все манипуляции с военным контингентом происходят в сопровождении обвинений в адрес России, что якобы РФ угрожает странам НАТО и Европе.