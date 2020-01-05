Рождество в одиночестве. Новый термин Эммы Уотсон превратился в тренд

Многие католические верующие ждут Рождества, чтобы обменяться подарками с близкими людьми, выпить шампанского вместе или поцеловать незнакомца под веточкой омелы. Но далеко не все хотят провести праздничный день в шумной компании и предпочитают быть в «партнерстве с собой».

Впервые понятие «партнерство с собой» (self-partnered) использовала британская актриса Эмма Уотсон. Она призналась, что счастлива быть одинокой. Оказалось, что звезда «Гарри Поттера» далеко не одна такая, а фраза превратилась в своеобразный флешмоб.

«Рождество — это дорого»

Даниэлю Барри 27 лет, и он рад быть холостым и провести Рождество в одиночестве, пишет «Би-би-си». По его словам, он общался с девушками в приложении для знакомств, но перед праздником удалил его из-за страха перед свиданиями в канун Рождества.

«Я сопротивляюсь тому, чтобы быть любимым на Рождество. Я сознательно не женат. <…> Рождественские ярмарки стоят дорого, и я боюсь кататься на коньках. Я не хочу дурачиться, узнавая кого-то. Я также боюсь, что мне отрубят палец», — рассказал Барри.

«Приятно быть эгоистом»

Последние четыре года прошли для Ханны Домни в заботе о молодом человеке, но праздник девушка встретит в счастливом одиночестве.

«В это Рождество я не буду несчастной и одинокой девушкой, я сделаю все от меня зависящее, чтобы повеселиться», — заверила Ханна.

Торжество было решено встретить на пляже в Мексике. Уехать на Рождество из дома она собиралась уже давно, но семья и отношения не давали насладиться путешествием.

«Когда вы находитесь в отношениях, вы должны думать о подарках для вашего партнера и о том, чтобы его семья тоже чувствовала себя любимой, — приятно быть эгоистом», — заключила Ханна.

Рождество на работе

Для некоторых нет ничего хуже, чем работа в рождественскую ночь и проведение праздника в офисе. Но это именно то, чего с нетерпением ждет диджей Джиоти Сингх. Она также рассталась с возлюбленным и теперь намерена окунуться во флирт.

«Это время года станет особенно праздничным, потому что на всех этих вечеринках я могу бродить, словно маленький рождественский подарок, готовый быть развернутым в этом году», — подчеркнула девушка.

Теперь Джиоти может без зазрения совести покупать дорогие платья, глинтвейн по завышенной цене на рождественских ярмарках и устраивать вечеринки дома с подругами.

Новый год — время для встреч

Незамужняя Джо Барнетт помогает людям найти свою вторую половинку. Она тренер по свиданиям. Если вы не придерживаетесь мнения Эммы Уотсон и не хотите провести Рождество в одиночестве, но у вас нет еще нет любимого человека, то не стоит отчаиваться. Новый год — фантастическое время для встреч.

«К концу года люди устают, и, к сожалению, многие люди становятся одинокими на Рождество, поэтому в новом году есть еще варианты», — объяснила Барнетт.

Она считает, что лучший способ встретить любовь — это общение вживую. Существует очень много приложений для знакомств, но тренер рекомендует как можно скорее переводить общение из виртуального мира в реальный.