Католики 25 декабря отмечают Рождество Христово

25 декабря Рождество празднуют католики всего мира. Папа римский Франциск обратился к своей пастве, отметив, что этот праздник универсален и привлекает даже тех, кто не верит в Бога. Христиане же знают, что этот праздник — это «решающее событие, вечный огонь, зажженный Богом в мире».

«Важно его не сводить к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику… богатому подарками, но бедному христианской верой, бедному человечностью», — сказал он.

Рождество в ночь на 25 декабря отмечают не только католики, но и протестанты, а верующие Константинопольской, Александрийской, Болгарской, Антиохийской, Кипрской, Элладской, Румынской и Албанской православных церквей. При этом в Чехии и Словакии праздник отмечают два раза — 25 декабря и 7 января.

В России Рождество принято отмечать 7 января. Так же поступают некоторые протестанты и остальные поместные православные церкви