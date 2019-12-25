Рождественскую мессу в Нотр-Даме не смогли провести впервые за 216 лет

Главная рождественская служба Франции прошла в церкви Сен-Жермен-Л’Осерруа — ее возвели в XIII веке. Там построили специальную деревянную конструкцию для литургии, которая была в Нотр-Даме. Шове рассказал, что в церковь перенесли статую Богоматери, которая чудом уцелела во время ЧП.

«Она стояла около одной из колонн, как раз, где своды обвалились, а на ней ни царапины. Это настоящее чудо, ведь она могла быть уничтожена. Мы решили перенести эту статую XIV века», — заявил священник. Он также отметил, что на восстановление символа Франции от частных лиц и организаций уже поступили средства на общую сумму более 900 миллионов евро.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Пожарные долго боролись с огнем. Памятник архитектуры мирового значения лишился кровли и шпиля. К счастью, все реликвии, которые хранились внутри здания, удалось спасти. Согласно официальной версии, храм загорелся из‐за проблем с электричеством.