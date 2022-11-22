Мир 22 ноября 2022, 01:57 Рождественскую елку привезли в Белый дом В Белый дом доставили рождественскую ель высотой 5,5 метра РИА «Новости»

Читать 360tv в

В резиденцию президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Вашингтоне доставили рождественскую елку. Об этом сообщил ТАСС.

Елку к ступенькам Белого дома традиционно подвезли на карете, запряженной лошадьми. Главный символ предстоящего праздника раньше всех оценила первая леди США Джилл Байден, которая отметила, что дерево ей нравится.

Реклама

Скоро в Белом доме установят 20-летнюю одноцветную пихту, которая стала победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. Его проводят в США с 1966 года. В Вашингтон дерево привезли из Пенсильвании, где оно росло на одной из местных ферм.

Реклама

Рождественскую ель начали устанавливать в Белом доме с 1889 года, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате резиденции. С 1912 года дерево стали украшать в Голубой комнате.

В Нижнем Новгороде начали устанавливать новогоднюю елку, которая украсит площадь Минина и Пожарского. На работы по установке городские власти выделили 3,6 миллиона рублей.