22 ноября 2022, 01:57
Рождественскую елку привезли в Белый дом
В Белый дом доставили рождественскую ель высотой 5,5 метра
В резиденцию президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Вашингтоне доставили рождественскую елку. Об этом сообщил ТАСС.
Елку к ступенькам Белого дома традиционно подвезли на карете, запряженной лошадьми. Главный символ предстоящего праздника раньше всех оценила первая леди США Джилл Байден, которая отметила, что дерево ей нравится.
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Скоро в Белом доме установят 20-летнюю одноцветную пихту, которая стала победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. Его проводят в США с 1966 года. В Вашингтон дерево привезли из Пенсильвании, где оно росло на одной из местных ферм.
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Рождественскую ель начали устанавливать в Белом доме с 1889 года, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате резиденции. С 1912 года дерево стали украшать в Голубой комнате.
В Нижнем Новгороде начали устанавливать новогоднюю елку, которая украсит площадь Минина и Пожарского. На работы по установке городские власти выделили 3,6 миллиона рублей.
Белый дом в США
Католическое рождество
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